В память о жертвах массированной атаки РФ на столицу завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура, сообщает городской глава Виталий Кличко.

День траура в Киеве 29 августа

В Киеве 29 августа объявили Днем траура. Как сообщил Кличко, завтра будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

Сейчас смотрят

29 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Напомним, что РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву ночью 28 августа.

Жертвами обстрела стали дети, количество погибших и пострадавших растет. В Дарницком районе идет поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.