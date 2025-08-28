Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Киеве 29 августа объявили Днем траура по погибшим после атаки РФ
В память о жертвах массированной атаки РФ на столицу завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура, сообщает городской глава Виталий Кличко.
День траура в Киеве 29 августа
В Киеве 29 августа объявили Днем траура. Как сообщил Кличко, завтра будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.
Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.
29 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
Напомним, что РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву ночью 28 августа.
Жертвами обстрела стали дети, количество погибших и пострадавших растет. В Дарницком районе идет поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы.
