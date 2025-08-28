У пам’ять за жертвами масованої атаки РФ на столицю завтрашній день, 29 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

День жалоби у Києві 29 серпня

У Києві 29 серпня оголосили Днем жалоби. Як повідомив Кличко, завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності.

29 серпня у місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, що РФ завдала чергового масованого удару по Києву вночі 28 серпня.

Жертвами обстрілу стали діти, кількість загиблих та постраждалих зростає. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.

