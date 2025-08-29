Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны возможно как военным путем, так и дипломатическим. Однако именно дипломатия дает больше шансов на более быстрый результат и меньшие потери.

Зеленский назвал два пути завершения войны

— Прекращение войны может произойти двумя вариантами: военным или дипломатическим. Мы все понимаем, что Россия пока не сможет нас оккупировать. Мы все понимаем, что Украина пока оружием не сможет вернуть все свои территории. Не хватает сил им, не хватает сил нам, — заявил глава государства во время брифинга.

Поэтому президент считает, что “дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну”.

Напомним, 25 августа президент анонсировал встречу украинской и американской команд, которая должна состояться в конце этой недели. Главной темой обсуждений станет перспектива будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее Зеленский отмечал, что для принятия ключевых решений по прекращению российской агрессии необходима встреча на уровне лидеров государств. Он неоднократно заявлял о готовности принять участие в таком саммите.

Вместе с тем в Кремле не демонстрируют готовности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно отметил, что Владимир Путин якобы не возражает против встречи с Зеленским, однако “при одном условии”.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным невозможны после атаки на Киев 28 августа.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что Путин не хочет личных переговоров с Зеленским, поскольку украинский лидер ему “не нравится”.

