Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія було вбито у Львові у суботу, 30 серпня. Політику було 54 роки.

Правоохоронці оголосили у місті спецоперацію Сирена та розшукують кілера, який застрелив колишнього голову українського парламенту.

Факти ICTV зібрали реакції на смерть Андрія Парубія від його колег та чиновників.

Вбивство Андрія Парубія: реакція

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким політика. Він зазначив, що всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

Очільник МВС Ігор Клименко також висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича.

– Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне – дати правоохоронцям час, щоби з’ясувати всі обставини та знайти стрільця, – написав він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Андрій Парубій – людина, чиє місце по праву в підручнику історії.

– Людина, чиє місце по праву в підручнику історії. Абсолютно приголомшлива звістка. Щиро співчуваю та бажаю сили всім близьким і рідним, колегам, побратимам. Сподіваємося на якнайшвидше розслідування всіх обставин і покарання вбивці, – заявив глава МЗС.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на смерть нардепа та ексспікера парламенту, висловивши співчуття рідним і близьким Парубія.

– Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 1980-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Вічна пам’ять, – написав голова ВР.

Нардепка від Європейської солідарності Ірина Геращенко повідомила, що їхня команда шокована вбивством Андрія Парубія у Львові.

– В мене немає слів. Перехоплює горло від люті та ненависті до ворога… Андрій був нашим колегою і другом, надійним товаришем, він був принциповим і порядним, патріотичним, розумним. Прекрасним головою ВР, з яким мала честь працювати поряд у президії. Він завжди захищав суб’єктність і авторитет Верховної Ради.

Геращенко додала, що найбільше в житті Андрій Парубій любив Україну. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко висловила співчуття рідним та близьким та назвала загибель Андрія Парубія глибокою втратою для країни.

– Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким, – ідеться у дописі глави уряду.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав вбивство Парубія приголомшливим та зухвалим.

– Серед дня, в місті, великою кількістю пострілів убили ексспікера Верховної Ради, чинного народного депутата від ЄС Андрія Парубія. Всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати, – написав він.

За словами Кличка, українське суспільство має бути обʼєднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни.

Співчуття висловив також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що Андрій Парубій був небайдужим до своєї країни, народу та залишиться в історії України.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила співчуття родині та друзям Андрія Парубія.

– Я шокований і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, – наголосила вона.

Андрія Парубія вбили близько опівдня у Сихівському районі Львова у суботу, 30 серпня. Він помер до прибуття медиків.

