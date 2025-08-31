Андрій Ковальов, колишній речник Андрія Парубія під час його перебування на посаді спікера Верховної Ради, розповів, що політик часто говорив про погрози від росіян.

Про це Ковальов сказав в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Росіяни погрожували Парубію

– Я переконаний, що він морально був готовий до цього. Він дуже часто говорив про погрози від російських окупантів, він весь час говорив про спроби замахів. Ще коли був секретарем Ради національної безпеки і оборони вперше зайшлося про те, щоби у нього з’явилася охорона, тому що вже не приховувалося, росіяни погрожували йому викраденням, – розповів Ковальов.

Речник спікера Верховної Ради у 2016-2019 роках додав, що навіть була історія, коли Парубія намагалася викрасти та вивезти до Росії, щоб там нібито публічно влаштувати судилище.

Зараз дивляться

Андрія Парубія вбили близько опівдня у Сихівському районі Львова. Він помер до прибуття медиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлено. До розслідування залучена Служба безпеки України.

Також слідчі перевірять версію про можливий російський слід у справі щодо вбивства ексспікера Верховної Ради та народного депутата.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.