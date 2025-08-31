Взрывы в Крыму: уничтожены два вертолета и системы ПВО россиян
В субботу, 30 августа, в аэропорту временно оккупированного Севастополя дроны атаковали и уничтожили два вертолета армии РФ.
Об этом сообщает в сети Х аналитический авиационный ресурс AviVector.
В Крыму сгорели два российских вертолета
— Беспилотники уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя 30 августа. Около 06:30 UTC (по киевскому времени 9:30), российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение беспилотников в сторону аэропорта Симферополя. Позже в сети появились кадры пожара в районе аэропорта, — отмечают в AviVector.
Аналитики провели анализ спутниковых снимков, сделанных 30 августа в 09:02 UTC и 22 августа в 09:07 UTC.
На фото зафиксированы последствия пожара именно в той зоне, где базировались вертолеты Ми-8 и Ми-24.
Об уничтожении ряда целей на территории Крыма также сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
— Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Призраки продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму, — говорится в сообщении.
Перечень пораженных дорогостоящих целей:
- РЛК Утес-Т;
- радиотелескоп РТ-70;
- комплекс Гонасс в куполе;
- БРЛС МР-10М1 Мыс М1;
- РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
Напомним, ГУР Минобороны сообщало, что во время спецоперации 20 августа недалеко от временно оккупированного врагом Железного порта в Херсонской области был уничтожен катер с российскими военными.