У суботу, 30 серпня, в аеропорту тимчасово окупованого Севастополя дрони атакували та знищили два гелікоптери армії РФ.

Про це інформує у мережі Х аналітичний авіаційний ресурс AviVector.

У Криму згоріли два російські вертольоти

– Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. Близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з’явилися кадри пожежі в районі аеропорту, – зазначають в AviVector.

Аналітики здійснили аналіз супутникових знімків, зроблених 30 серпня о 09:02 UTC та 22 серпня о 09:07 UTC.

На фото зафіксовано наслідки пожежі саме в тій зоні, де базувалися вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Про знищення низки цілей на території Криму також повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Бійці спецпідрозділу ГУР МО України Примари продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму, – йдеться у повідомленні.

Перелік уражених дороговартісних цілей:

РЛК Утьос-Т;

радіотелескоп РТ-70;

комплекс Гонасс у куполі;

БРЛС МР-10М1 Мис М1;

РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляло, що під час спецоперації 20 серпня недалеко від тимчасово окупованого ворогом Залізного порту на Херсонщині було знищено катер із російськими військовими.

