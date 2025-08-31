У суботу, 30 серпня, в аеропорту тимчасово окупованого Севастополя дрони атакували та знищили два гелікоптери армії РФ.

Про це інформує у мережі Х аналітичний авіаційний ресурс AviVector.

У Криму згоріли два російські вертольоти

 – Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. Близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з’явилися кадри пожежі в районі аеропорту, – зазначають в AviVector.

знищені вертольоти в Криму

Фото: AviVector

Аналітики здійснили аналіз супутникових знімків, зроблених 30 серпня о 09:02 UTC та 22 серпня о 09:07 UTC.

Зараз дивляться

На фото зафіксовано наслідки пожежі саме в тій зоні, де базувалися вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Про знищення низки цілей на території Криму також повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Бійці спецпідрозділу ГУР МО України Примари продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму, – йдеться у повідомленні.

Перелік уражених дороговартісних цілей:

  • РЛК Утьос-Т;
  • радіотелескоп РТ-70;
  • комплекс Гонасс у куполі;
  • БРЛС МР-10М1 Мис М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляло, що під час спецоперації 20 серпня недалеко від тимчасово окупованого ворогом Залізного порту на Херсонщині було знищено катер із російськими військовими.

Читайте також
ГУР знищило склад вибухових речовин у Тульській області РФ – джерела
ГУР емблема

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГУРКрим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.