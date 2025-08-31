Вибухи в Криму: знищено два вертольоти та системи ППО росіян
У суботу, 30 серпня, в аеропорту тимчасово окупованого Севастополя дрони атакували та знищили два гелікоптери армії РФ.
Про це інформує у мережі Х аналітичний авіаційний ресурс AviVector.
У Криму згоріли два російські вертольоти
– Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. Близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з’явилися кадри пожежі в районі аеропорту, – зазначають в AviVector.
Аналітики здійснили аналіз супутникових знімків, зроблених 30 серпня о 09:02 UTC та 22 серпня о 09:07 UTC.
На фото зафіксовано наслідки пожежі саме в тій зоні, де базувалися вертольоти Мі-8 та Мі-24.
Про знищення низки цілей на території Криму також повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
– Бійці спецпідрозділу ГУР МО України Примари продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму, – йдеться у повідомленні.
Перелік уражених дороговартісних цілей:
- РЛК Утьос-Т;
- радіотелескоп РТ-70;
- комплекс Гонасс у куполі;
- БРЛС МР-10М1 Мис М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
