Ночью 1 сентября в Киевской области раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам. К счастью, вероятно, без последствий.

Кроме того, в нескольких регионах РФ жаловались на атаку беспилотников, в частности на Кубани и в Татарстане.

Также этой ночью стало известно о задержании предполагаемого убийцы Андрея Парубия, который уже дал первые показания.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 1 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

Президент Владимир Зеленский ночью 1 сентября сообщил о задержании в Хмельницкой области подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

По его словам, об этом доложили глава МВД и генпрокурор.

– Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства.

В ЕС анонсировали встречу лидеров относительно контингента в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times сообщила, что 4 сентября в Париже состоится встреча европейских лидеров, на которой будет обсуждаться план потенциального размещения военных контингентов на территории Украины

По ее словам, есть “четкая дорожная карта” размещения военных.

И отметила, что президент США Дональд Трамп заверил союзников в том, что “в рамках поддержки будет американское присутствие”.

В составе миссии могут быть десятки тысяч военнослужащих, которые будут находиться под командованием европейских стран. При этом США обеспечат их системами командования и управления, а также разведывательными и наблюдательными средствами.

Атака дронов в Краснодарском крае и Татарстане

Российские СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщили об атаке дронов в городе Кропоткино Краснодарского края РФ. Говорят, что после нескольких взрывов там вспыхнула трансформаторная электроподстанция в районе железной дороги.

Также беспилотники якобы атаковали на Кубани Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, взрывы ночью 1 сентября раздавались в Елабуге (Татарстан), где РФ собирает ударные дроны типа Шахед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

