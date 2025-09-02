Действия подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Украины Андрея Парубия переквалифицированы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора во вторник, 2 сентября.

Действия подозреваемого в убийстве Парубия переквалифицированы

Как говорится в сообщении, ранее сообщенное подозрение изменено по согласованию руководителя Львовской областной прокуратуры в уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия.

Сейчас смотрят

По информации Офиса генпрокурора, с учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (Посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура поручила осуществлять дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве Следственному отделу Управления Службы безопасности Украины во Львовской области по подследственности.

В Офисе генпрокурора отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сегодня подозреваемому в убийстве Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Во вторник, 2 сентября, суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве Андрея Парубия на срок 60 суток без права внесения залога.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.