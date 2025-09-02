Дії підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України Андрія Парубія перекваліфіковано.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у вівторок, 2 вересня.

Як йдеться у повідомленні, раніше повідомлену підозру змінено за погодженням керівника Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія.

За інформацією Офісу генпрокурора, з урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (Посягання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) Кримінального кодексу України.

Прокуратура доручила здійснювати подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні Слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області за підслідністю.

В Офісі генпрокурора зазначили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Сьогодні підозрюваному в убивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб без права внесення застави. Наразі триває досудове розслідування.

