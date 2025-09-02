Прокурор Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, как подозреваемый в убийстве Андрея Парубия планировал замаскировать преступление.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам после заседания суда, где подозреваемому сегодня избирали меру пресечения.

Расследование убийства Андрея Парубия: что известно

По его словам, подозреваемый уехал в лес, где сжег свою одежду.

— После совершения убийства он намеревался замаскировать свою деятельность. Уехал в лес, где сжег свою одежду, в которой он был, и разобрал велосипед, на котором он передвигался по Львову. Попытался его утопить, но не получилось, — сказал Мерет.



Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона Единые новости сообщил подробности расследования убийства Андрея Парубия.

По его словам, Галицкий районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

— К подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. То есть ближайшие два месяца он будет находиться под стражей, — сказал Небытов.

Он сообщил, что действия подозреваемого подпадают под статью 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

— Прокурором Львовской области было принято решение об изменении квалификации. Дальнейшее расследование будут проводить следователи Службы безопасности Украины, — говорит Небытов.

Также заместитель главы Нацполиции напомнил, что санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Небытов сообщил, что на данный момент у следствия нет информации о наличии у подозреваемого сообщников в Украине.

— Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться некоторое время. Но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения государственной границы Украины, — заявил Небытов.

По его словам, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия сотрудничает со следствием.

— Он, если можно так сказать, сотрудничает со следствием. Он полностью рассказал о планировании, подготовке и совершении этого убийства. Также рассказывает о своих намерениях уехать за границу после убийства. Правоохранительные органы проверяют каждый его изложенный факт для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, — говорит заместитель главы Нацполиции.

Следователи уже допросили много людей и назначен ряд важных экспертиз.

— Уже допрошено несколько сотен человек, которые являются прямыми свидетелями и других. Назначено более 30 экспертиз. Впереди еще большой объем следственных действий, — сказал Небытов.

По его словам, Андрей Парубий не обращался в Национальную полицию и СБУ о предоставлении ему охраны.

Напомним, утром 30 августа во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Похоронили политика 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

