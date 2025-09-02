Прокурор Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, як підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія планував замаскувати злочин.

Про це він розповів у коментарі журналістам після засідання суду, де підозрюваному сьогодні обирали запобіжний захід.

Розслідування вбивства Андрія Парубія: що відомо

За його словами, підозрюваний виїхав до лісу, де спалив свій одяг.

– Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Виїхав в ліс, де спалив свій одяг в якому він був і розібрав велосипед на якому він пересувався по Львову. Спробував його потопити, але не вийшло, – сказав Мерет.



Заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив подробиці розслідування вбивства Андрія Парубія.

За його словами, Галицький районний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

– До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Тобто найближчі два місяці він буде знаходитись під вартою, – сказав Нєбитов.

Він повідомив, що дії підозрюваного підпадають під статтю ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

– Прокурором Львівської області було прийнято рішення про зміну кваліфікації. Подальше розслідування будуть проводити слідчі Служби безпеки України, – каже Нєбитов.

Також заступник голови Нацполіції нагадав, що санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічний строк.

Нєбитов повідомив, що наразі у слідства немає інформації щодо наявності у підозрюваного спільників в Україні.

– Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час. Але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України, – заявив Нєбитов.

За його словами, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія співпрацює зі слідством.

– Він, якщо можна так сказати, співпрацює зі слідством. Він повністю розповів про планування, підготовку і вчинення цього вбивства. Також розповідає про свої наміри виїхати за кордон після вбивства. Правоохоронні органи перевіряють кожен його викладений факт для того, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, – каже заступник голови Нацполіції.

Слідчі вже допитали багато людей та призначена низка важливих експертиз.

– Вже допитано декілька сотень людей, які є прямі свідки і інших. Призначено більше 30 експертиз. Попереду ще великий об’єм слідчих дій, – сказав Нєбитов.

За його словами, Андрій Парубій не звертався до Національної поліції та СБУ щодо надання йому охорони.

Нагадаємо, вранці 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Поховали політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові.

