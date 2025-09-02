Наглость россиян становится все больше – они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 2 сентября.

Зеленский об усилении атак дронами

— Военные — доклады были с утра. В частности, от командующего Воздушными силами о сбивании дронов. В ночь на сегодня было 150 дронов, утром — еще более 50, вечером — еще десятки. Большинство из них — Shahed, — заявил Зеленский.

По его словам, фактически группы российских дронов в небе Украины — это аккомпанемент российским заявлениям из Китая.

По мнению президента Украины, это откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны.

Он обратил внимание, что вчера россияне буквально отрицали то, что говорил президент США Дональд Трамп о встрече лидеров, которая нужна для окончания войны.

Как отметил Зеленский, в эти дни в Китае российский диктатор Владимир Путин продолжает рассказывать свои байки, будто он не виноват в войне, а его кто-то всегда “заставляет” воевать, убивать, загонять детей в укрытия и посылать тысячи людей на штурмы украинских позиций.

Сейчас украинская сторона видит очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта.

По словам Зеленского, Россия никак не хочет принуждаться к миру, а только продолжает наносить удары.

Конечно, Украина будет отвечать на такие шаги асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости, подчеркнул президент.

Зеленский о давлении на Россию

Украина продолжает работать с партнерами ради давления на Россию — и это будет, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Россия ничего не слышит, кроме силы, и будет лгать, пока не будет достаточно сильных ее потерь. Все партнеры это понимают, однако важно, чтобы была решимость действовать, убежден президент.

По мнению главы государства, нужны дополнительные санкции, которые действительно влияют, и тарифы, ограничивающие российскую торговлю и финансирование для машины войны.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто продолжает помогать защите и устойчивости Украины.

Он считает важным, чтобы в сентябре наполнение программ с партнерами было не менее интенсивным, чем с начала года. В частности, программы PURL.

За август благодаря европейским странам Украина имеет более €2 млрд на закупку именно американского оружия, в частности ракет для Patriot и HIMARS.

Как отметил Зеленский, в дальнейшем должно быть предоставлено по меньшей мере $1 млрд в месяц именно на эту программу PURL.

Министерство иностранных дел и украинские послы в странах-партнерах должны быть очень результативными, убежден глава государства.

Зеленский о подготовке гарантий безопасности для Украины

Президент провел сегодня подробное совещание со всеми представителями, которые вовлечены в подготовку гарантий безопасности для Украины и согласование шагов с партнерами в поддержку Сил обороны.

— Команды Офиса, МИД, военные, главком и Генштаб, секретарь СНБО. Все активно работают, чтобы и в этом году, и в следующем, и в долгосрочной перспективе, несмотря на любые российские безумства, Украина имела достаточную защиту. И это обязательно будет, — считает он.

Сегодня согласовали основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих по реальному наполнению гарантий безопасности для Украины. По словам президента, украинская сторона очень активно работает с командой Соединенных Штатов Америки.

По его словам, в ближайшее время украинская сторона будет вести переговоры с лидерами стран-партнеров в Европе.

— Наши форматы, в частности Украина — Северная Европа, а также Вашингтонский формат, наполняем все это содержанием максимально. Продолжается работа по санкциям с Евросоюзом, Великобританией и другими партнерами. Синхронизация санкций — наших и партнеров — это одна из главных задач на осень, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о расследовании убийства Парубия

Президенту регулярно докладывают правоохранители, в частности Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и генеральный прокурор о расследовании убийства Андрея Парубия — бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата.

По его словам, подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без права залога. Все больше ужасных обстоятельств преступления выясняют правоохранители, обратил внимание глава государства.

По его мнению, важно, чтобы общество получило всю установленную и проверенную информацию — настолько, насколько это возможно в соответствии с процессуальными нормами.

Президент Украины поблагодарил всю команду, которая круглосуточно работает, чтобы установить правду.

Сегодня во Львове состоялось прощание с Андреем Парубием. Глава государства выразил соболезнования его родным и близким.

