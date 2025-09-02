Нахабність росіян стає все більшою – вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 2 вересня.

Зеленський про посилення атак дронами

– Військові – доповіді були від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил щодо збиття дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більш ніж 50, ввечері – ще десятки. Більшість із них – Shahed, – заявив Зеленський.

За його словами, фактично групи російських дронів у небі України – це акомпанемент російським заявам із Китаю.

Зараз дивляться

На думку президента України, це відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни.

Він звернув увагу, що вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент США Дональд Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна для закінчення війни.

Як зазначив Зеленський, цими днями в Китаї російський диктатор Володимир Путін продовжує розказувати свої байки начебто він не винен у війні, а його хтось завжди “примушує” воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття та посилати тисячі людей на штурми українських позицій.

Зараз українська сторона бачить чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту.

За словами Зеленського, Росія ніяк не хоче примушуватися до миру, а лише продовжує завдавати ударів.

Звісно, Україна відповідатиме на такі кроки асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності, наголосив президент.

Зеленський про тиск на Росію

Україна продовжує працювати з партнерами заради тиску на Росію – і це буде, заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Росія нічого не чує, крім сили, і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють, проте важливо, щоб була рішучість діяти, переконаний президент.

На думку глави держави, потрібні додаткові санкції, які справді впливають, і тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для машини війни.

Володимир Зеленський подякував усім, хто продовжує допомагати захисту та стійкості України.

Він вважає важливим, щоб у вересні наповнення програм із партнерами було не менш інтенсивним, ніж від початку року. Зокрема, програми PURL.

За серпень завдяки європейським країнам Україна має понад €2 млрд на закупівлю саме американської зброї, зокрема ракет для Patriot та HIMARS.

Як зазначив Зеленський, має бути надалі щонайменше $1 млрд на місяць у цю саме програму PURL.

Міністерство закордонних справ та українські посли в країнах-партнерах повинні бути дуже результативними, переконаний глава держави.

Зеленський про підготовку гарантій безпеки для України

Президент провів сьогодні детальну нараду з усіма представниками, які залучені в підготовку гарантій безпеки для України та узгодження кроків із партнерами на підтримку Сил оборони.

– Команди Офісу, МЗС, військові, головком і Генштаб, секретар РНБО. Всі активно працюють, щоб і в цьому році, і в наступному, і довгостроково, попри будь-які російські божевілля, щоб Україна мала достатній захист. І це обов’язково буде, – вважає він.

Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. За словами президента, українська сторона дуже активно працює з командою Сполучених Штатів Америки.

За його словами, найближчим часом українська сторона говоритиме з лідерами країн-партнерів у Європі.

– Наші формати, зокрема Україна – Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота щодо санкцій із Євросоюзом, Великою Британією та іншими партнерами. Синхронізація санкцій – наших і партнерів – це одне з головних завдань на осінь, – наголосив Зеленський.

Зеленський про розслідування вбивства Парубія

Президенту регулярно доповідають правоохоронці, зокрема Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та генеральний прокурор про розслідування вбивства Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата.

За його словами, обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без права застави. Все більше жахливих обставин злочину з’ясовують правоохоронці, звернув увагу глава держави.

На його думку, важливо, щоб суспільство отримало всю встановлену та перевірену інформацію – настільки, наскільки це можливо згідно з процесуальними нормами.

Президент України подякував усій команді, яка цілодобово працює, щоб встановити правду.

Сьогодні у Львові відбулося прощання з Андрієм Парубієм. Глава держави висловив співчуття його рідним та близьким.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.