В ночь с 3 на 4 сентября РФ в очередной раз запускала ударные дроны в сторону Украины. В частности, взрывы сегодня раздавались в Одессе.

Президент Владимир Зеленский в интервью одному из западных изданий в очередной раз объяснил, чем угрожают Европе территориальные уступки Украины российскому диктатору Владимиру Путину.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 4 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Одессе

Ночью 4 сентября в Одессе раздавались взрывы во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА. Это подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

Перед серией взрывов, которые жители областного центра слышали около 02:00, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов из акватории Черного моря курсом на Одессу и Черноморское.

По информации ГСЧС, в результате атаки вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль.

Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

Зеленский предупредил о последствиях территориальных уступок Путину

Президент Владимир Зеленский в интервью Le Point заявил, что территориальные уступки Украины приведут лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не сможет стать сильной.

Таким образом он обратил внимание на точку зрения некоторых СМИ, которые считают, что в случае, если ВСУ выйдут из восточных регионов страны, там будет восстановлен мир.

В частности, он напомнил о вторжении РФ в Крым в 2014 году, который Путин сделал плацдармом для окружения Юга Украины и подготовки очередного наступления.

— Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватит промышленный центр Днепр, и это откроет ему новые возможности, — отметил Зеленский.

По его мнению, если бы Путину удался его первоначальный план захвата всей Украины, он использовал бы ее как плацдарм для вторжения в Европу.

— Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России, — добавил он

Трагедия на фуникулере в Лиссабоне

Накануне вечером стало известно о трагедии в Лиссабоне – с рельсов сошел электрический трамвай, который является одной из достопримечательностей столицы Португалии.

В результате аварии погибли 15 человек, еще 18 травмированы, 5 из них в тяжелом состоянии. Причина на данный момент неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией на фуникулере Глория в Лиссабоне, которая привела к гибели людей.

Зеленский с Макроном скоординировали позиции перед саммитом Коалиции желающих

Во время встречи в Париже президенты Украины и Франции — Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон — обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку и вопросы евроинтеграции, а также скоординировали позиции перед заседанием лидеров Коалиции желающих, которое состоится сегодня, 4 сентября.

— Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем, — подчеркнул Зеленский.

Он также высоко оценил поддержку Франции в вопросе движения Украины к членству в Евросоюзе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

