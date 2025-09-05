Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антонио Кошта обговорили программу SAFE и скоординировали шаги по переговорам о членстве в ЕС.

Зеленский и Кошта обсудили программу SAFE

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Антониу Коштой программу SAFE (Security Action for Europe — Безопастностные действия для Европы).

– Мы в Украине очень ценим и такие европейские инструменты, как программа SAFE… Мы присоединили уже 19 европейских стран, мы говорили сегодня с президентом Коштой о возможностях этой программы. Украина должна быть полноценной участницей, и программа SAFE может значительно помочь развитию оборонных возможностей в Украине и других странах Европы. Наши команды предметно этим занимаются, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде, передает журналистка Фактов ICTV Светлана Ковбица.

К тому же глава нашего государства и Кошта скоординировали шаги по переговорам о членстве Украины в ЕС.

Сейчас смотрят

Зеленский поблагодарил президента Евросовета и всех в Европе, кто помогает проводить сильную общую санкционную политику против РФ.

Напомним, что 5 сентября на Закарпатье президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.