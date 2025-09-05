Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Антоніо Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС.

Зеленський та Кошта обговорили програму SAFE

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Євроради Антоніо Коштою програму SAFE (Security Action for Europe — Безпекові дії для Європи).

Крім того, лідери скоординували кроки щодо перемовин про членство України в ЄС.

– Ми в Україні дуже цінуємо і такі європейські інструменти, як програма SAFE… Ми приєднали вже 19 європейських країн, ми говорили сьогодні з президентом Кошту про можливості цієї програми. Україна має бути повноцінною учасницею, і програма SAFE може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються, – сказав Зеленський на пресконфренції в Ужгороді, передає журналістка Фактів ICTV Світлана Ковбиця.

До того ж глава нашої держави та Кошта також обговорили ситуацію у перемовинах щодо членства України в ЄС і скоординували кроки.

Зеленський подякував президенту Євроради та всім у Європі, хто допомагає проводити сильну спільну санкційну політику проти РФ.

Нагадаємо, що 5 вересня на Закарпатті президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

