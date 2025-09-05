Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М2 вартістю близько $25 млн.

Російський ЗРК Бук-М2 знищений українськими розвідниками

Розвідники 15 бригади Чорний ліс навели удар по російському ЗРК Бук-М2.

Установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом. Ворожа ППО відновленню не підлягає, зазначають Сухопутні війська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бригада «Чорний ліс» (@15obrar)

ЗРК Бук-М2: характеристики

ЗРК Бук-М2 — це російський багатоканальний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих та тактичних балістичних ракет, а також авіабомб.

Він може працювати автономно, оснащений інтегрованим радарним комплексом на самохідній установці, а його основною ракетою є 9М317. Комплекс здатний знищувати повітряні цілі на відстані до 45-50 км та на висоті до 25 км.

ЗРК Бук-М2: попередні успіхи військових

У квітні українські пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пусковій установці Бук-М2 у Курській області. Тоді також під ударом опинились і два ЗРК Бук-М3.

Ракети, що здетонували, зрештою знищили установку.

А у травні на одному із ключових напрямків було знищено ворожий Бук-М3.

Тоді ж наші бійці ліквідували іншу конфігурацію зенітно-ракетного комплексу Бук-М1.

