Українські військові уразили російський ЗРК Бук-М2 вартістю $25 млн
Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М2 вартістю близько $25 млн.
Російський ЗРК Бук-М2 знищений українськими розвідниками
Розвідники 15 бригади Чорний ліс навели удар по російському ЗРК Бук-М2.
Установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом. Ворожа ППО відновленню не підлягає, зазначають Сухопутні війська.
ЗРК Бук-М2: характеристики
ЗРК Бук-М2 — це російський багатоканальний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих та тактичних балістичних ракет, а також авіабомб.
Він може працювати автономно, оснащений інтегрованим радарним комплексом на самохідній установці, а його основною ракетою є 9М317. Комплекс здатний знищувати повітряні цілі на відстані до 45-50 км та на висоті до 25 км.
ЗРК Бук-М2: попередні успіхи військових
У квітні українські пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пусковій установці Бук-М2 у Курській області. Тоді також під ударом опинились і два ЗРК Бук-М3.
Ракети, що здетонували, зрештою знищили установку.
А у травні на одному із ключових напрямків було знищено ворожий Бук-М3.
Тоді ж наші бійці ліквідували іншу конфігурацію зенітно-ракетного комплексу Бук-М1.
Фото: скрин з відео