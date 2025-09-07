Как выглядит здание правительства после российской атаки сегодня утром, показала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

РФ ударила по Кабмину: как сейчас выглядит здание

Юлия Свириденко отметила, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ попала по зданию Кабмина.

– К счастью, никто не пострадал. Пожар был потушен. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушение востановим, – написала она.

РФ вдарила по Кабміну

Фото: Юлія Свириденко

Свириденко призвала “наших партнеров и все государства мира превратить разочарование в действиях России в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране”.

Она подчеркнула, что сейчас пора действовать, а Украине необходимо больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы.

– Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально – возможности в ваших руках, – добавила она.

Напомним, что ночью против 7 сентября российская армия совершила самую массированную атаку на Украину с начала полномасштабной войны, применив рекордное количество средств воздушного нападения.

За эту ночь по всей стране из-за российских обстрелов погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Сознательное преступление РФ и затягивание войны: Зеленский об атаке 7 сентября
Зеленский о ночной атаке на Украину 7 сентября и ее последствиях

Фото: Юлия Свириденко

