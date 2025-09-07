Как выглядит здание правительства после российской атаки сегодня утром, показала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

РФ ударила по Кабмину: как сейчас выглядит здание

Юлия Свириденко отметила, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ попала по зданию Кабмина.

– К счастью, никто не пострадал. Пожар был потушен. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушение востановим, – написала она.

Свириденко призвала “наших партнеров и все государства мира превратить разочарование в действиях России в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране”.

Она подчеркнула, что сейчас пора действовать, а Украине необходимо больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы.

– Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально – возможности в ваших руках, – добавила она.

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning’s Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government. The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Напомним, что ночью против 7 сентября российская армия совершила самую массированную атаку на Украину с начала полномасштабной войны, применив рекордное количество средств воздушного нападения.

За эту ночь по всей стране из-за российских обстрелов погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Фото: Юлия Свириденко

