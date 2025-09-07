Пока Россия не смогла оккупировать Украину, наша страна продолжает защищать свою государственность и национальную идентичность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ABC News.

Что является победой для Украины – ответ Зеленского

На вопрос, как выглядит победа для Украины во время войны, Зеленский ответил, что победа для него это выживание страны.

— Победа… По моему мнению, цель Путина — оккупировать Украину, это уничтожить нас, оккупировать. И он оккупировал ее? — отметил президент.

Он подчеркнул, что война приносит большие потери, но для Украины главное — выжить, сохранить государственность, независимость и национальную идентичность.

— Он, конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Очень больно в войне, потому что много потерь. Поэтому для нас выживание — это победа, потому что мы выживаем с нашей идентичностью, с нашей страной, с нашей независимостью, — пояснил глава государства.

Зеленский также заявил, что саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске дал российскому диктатору то, чего он хотел.

— Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел. Он хотел… знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И я думаю, что Путин это получил. И это жаль, — отметил глава государства.

Он добавил, что Путин не хочет встречаться с ним, однако “очень хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов, чтобы показать всем видео и фото, что он там”.

Международная поддержка и гарантии безопасности

После встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа, стороны активно обсуждают гарантии безопасности для послевоенной Украины.

4 сентября в Париже состоялась встреча Коалиции желающих. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран готовы оказать военную поддержку Украине или участвовать в соответствующей миссии.

Президент отметил, что гарантии безопасности должны заработать немедленно, еще до завершения боевых действий, и включать не только военную, но и экономическую поддержку.

По его словам, наибольшей гарантией безопасности является украинская армия, которая насчитывает 800 тыс. военных и входит в число крупнейших и мощнейших в Европе.

Дональд Трамп заявлял о готовности предоставить гарантии безопасности со стороны США, однако без ввода американских войск на территорию Украины.

Подготовка встречи Зеленского и российского диктатора Путина пока не продвигается.

После анонса Трампом двусторонней встречи россияне опровергли, что Путин обещал встретиться с Зеленским, а сам американский президент отметил, что лидеры пока не готовы к переговорам.

3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи, но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

Президент Украины в ответ подчеркнул, что Путин может приехать в Киев, но он не может поехать в “столицу этого террориста”, пока Украина ежедневно подвергается обстрелам.

