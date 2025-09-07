Поки Росія не змогла окупувати Україну, наша країна продовжує захищати свою державність та національну ідентичність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє ABC News.

Що є перемогою для України – відповідь Зеленського

На запитання, як виглядає перемога для України під час війни, Зеленський відповів, що перемога для нього це виживання країни.

– Перемога… На мою думку, мета Путіна – окупувати Україну, це знищити нас, окупувати. І він окупував її? – зазначив президент.

Він підкреслив, що війна приносить великі втрати, але для України головне – вижити, зберегти державність, незалежність та національну ідентичність.

– Він, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Дуже боляче у війні, бо багато втрат. Тому для нас виживання – це перемога, бо ми виживаємо з нашою ідентичністю, з нашою країною, з нашою незалежністю, – пояснив глава України.

Зеленський також заявив, що саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці дав російському диктатору те, чого він хотів.

– Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів. Він хотів… знаєте, він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я думаю, що, і я думаю, що Путін це отримав. І це шкода, – зауважив глава держави.

Він додав, що Путін не хоче зустрічатися з ним, однак “дуже хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та фото, що він там”.

Міжнародна підтримка і гарантії безпеки

Після зустрічі президента США Дональда Трампа із Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня, сторони активно обговорюють гарантії безпеки для післявоєнної України.

4 вересня в Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. За її підсумками президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн готові надати військову підтримку Україні або брати участь у відповідній місії.

Президент зазначив, що гарантії безпеки мають запрацювати негайно, ще до завершення бойових дій, і включати не лише військову, а й економічну підтримку.

За його словами, найбільшою гарантією безпеки є українська армія, яка налічує 800 тис. військових і входить до числа найбільших та найпотужніших у Європі.

Дональд Трамп заявляв про готовність надати гарантії безпеки зі сторони США, проте без введення американських військ на територію України.

Підготовка зустрічі Зеленського та російського диктатора Путіна поки що не просувається.

Після анонсу Трампом двосторонньої зустрічі росіяни заперечили, що Путін обіцяв зустрітися із Зеленським, а сам американський президент зазначив, що лідери наразі не готові до переговорів.

3 вересня Путін заявив, що не виключає зустрічі, але для цього Зеленський має приїхати до Москви.

Президент України у відповідь наголосив, що Путін може приїхати до Києва, але він не може поїхати до “столиці цього терориста”, поки Україна щодня під обстрілами.

