Більшість – Шахеди: вночі РФ атакувала Україну 142 дронами
У ніч проти 8 вересня, починаючи з вечора неділі, РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.
Наслідки нічної атаки 8 вересня: скільки дронів збила ППО
Протягом ночі окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Понад 100 із запущених дронів – Шахеди.
Атаку відбивали авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Воднчас, на жаль, є влучання 26 ударних дронах на семи локаціях і падіння збитих цілей ще на одній.
Декілька дронів досі перебувають в повітрі, тож атака триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.