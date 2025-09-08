Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника Трампа по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

РФ атаковала Кабмин Искандером

Глава Офиса президента проинформировал Марко Рубио о российских ударах дронами и ракетами по мирным украинским городам, по инфраструктуре. Андрей Ермак отметил, что вчера враг впервые атаковал здание Кабинета министров — удар нанесен ракетой Искандер.

Сейчас смотрят

Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, оборонную поддержку нашего государства и усиление санкций против России.

— Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир — наша цель, которой мы должны достичь, — подчеркнул глава ОПУ.

Андрей Ермак поблагодарил Дональда Трампа за усилия в стремлении завершить войну России против Украины и американский народ за поддержку и помощь.

Напомним, что 7 сентября во время комбинированной атаки России на Киев произошло попадание в верхний этаж здания Кабмина. Там произошло разрушение и пожар.

Впоследствии издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что здание Кабмина атаковал не Шахед, а крылатая ракета 9М727 Искандер-К. Отмечается, что боевая часть ракеты не взорвалась, иначе разрушения были бы более масштабными.

Посол ЕС Катарина Матернова побывала в здании Кабмина и заявила, что в него попал Искандер с кассетным боеприпасом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.