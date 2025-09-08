Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Трампа з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

РФ атакувала Кабмін Іскандером

Очільник Офісу президента поінформував Марко Рубіо про російські удари дронами та ракетами на мирні українські міста, на інфраструктуру. Андрій Єрмак зауважив, що вчора ворог вперше атакував будівлю Кабінету міністрів – удар завдано ракетою Іскандер.

Зараз дивляться

Єрмак та Рубіо обговорили гарантії безпеки для України, оборонну підтримку нашої держави та посилення санкцій проти Росії.

– Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир – наша мета, якої маємо досягти, – наголосив очільник ОПУ.

Андрій Єрмак подякував Дональду Трампу за зусилля у прагненні завершити війну Росії проти України та американському народові за підтримку й допомогу.

Нагадаємо, що 7 вересня під час комбінованої атаки Росії на Київ сталося влучання у верхній поверх будівлі Кабміну. Там сталося руйнування та пожежа.

Згодом видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що будівлю Кабміну атакував не Шахед, а крилата ракета 9М727 Іскандер-К. Зазначається, що бойова частина ракети не вибухнула, інакше руйнування були б масштабнішими.

Посол ЄС Катаріна Матернова побувала в будівлі Кабміну і заявила, що в неї влучив Іскандер із касетним боєприпасом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.