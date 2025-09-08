Події ночі 8 вересня: вибухи на Київщині, Трамп анонсував розмову з Путіним
У ніч проти 8 вересня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами. Зокрема, повітряні цілі сьогодні збивали над Київською областю.
А президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром зву матиме розмову з Володимиром Путіним та зустріч з європейськими лідерами щодо врегулювання війни в Україні.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 8 вересня – у добірці Фактів ICTV.
- Вибухи на Київщині
- Помилкова радіаційна тривога на Кіровоградщині
- Трамп анонсував розмову з Путіним і зустріч з лідерами ЄС
Вибухи на Київщині
Після опівночі 8 вересня в Київській області лунали вибухи – сили ППО відбивали атаку російських БпЛА.
Ворожі дрони курсували над областю відразу з кількох напрямків.
Повітряну тривогу в усіх районах регіону скасовано лише о 03:20
Проте наразі нова група безпілотників рухається над Чернігівщиною у південно-західному напрямку, тож незабаром знову можуть оголосити про небезпеку.
Помилкова радіаційна тривога на Кіровоградщині
Пізно ввечері 7 вересня в Кіровоградській області помилково оголосили про радіаційну небезпеку.
З’ясувалося, що це сталося через технічний збій у додатку Повітряна тривога.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що загрози радіаційної небезпеки насправді немає.
Трамп анонсував розмову з Путіним і зустріч з лідерами ЄС
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує дуже скоро поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, а також зустрітися з лідерами європейських країн у Білому домі на початку тижня.
Про це він заявив на авіабазі Andrews, повідомляє CNN.
– Дуже скоро. Впродовж наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо – ситуацію між РФ і Україною. Ми це зробимо, – запевнив американський лідер.
Трамп наголосив, що не в захваті від того, що там відбувається, маючи на увазі ворашній масований удар РФ по Україні, проте вкотре висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.
– Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною, – додав президент США.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.