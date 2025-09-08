У ніч проти 8 вересня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами. Зокрема, повітряні цілі сьогодні збивали над Київською областю.

А президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром зву матиме розмову з Володимиром Путіним та зустріч з європейськими лідерами щодо врегулювання війни в Україні.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 8 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи на Київщині

Після опівночі 8 вересня в Київській області лунали вибухи – сили ППО відбивали атаку російських БпЛА.

Ворожі дрони курсували над областю відразу з кількох напрямків.

Повітряну тривогу в усіх районах регіону скасовано лише о 03:20

Проте наразі нова група безпілотників рухається над Чернігівщиною у південно-західному напрямку, тож незабаром знову можуть оголосити про небезпеку.

Помилкова радіаційна тривога на Кіровоградщині

Пізно ввечері 7 вересня в Кіровоградській області помилково оголосили про радіаційну небезпеку.

З’ясувалося, що це сталося через технічний збій у додатку Повітряна тривога.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що загрози радіаційної небезпеки насправді немає.

Трамп анонсував розмову з Путіним і зустріч з лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує дуже скоро поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, а також зустрітися з лідерами європейських країн у Білому домі на початку тижня.

Про це він заявив на авіабазі Andrews, повідомляє CNN.

– Дуже скоро. Впродовж наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо – ситуацію між РФ і Україною. Ми це зробимо, – запевнив американський лідер.

Трамп наголосив, що не в захваті від того, що там відбувається, маючи на увазі ворашній масований удар РФ по Україні, проте вкотре висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

– Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною, – додав президент США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.