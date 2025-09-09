В ночь на 9 сентября (с вечера понедельника) РФ атаковала Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Ночная атака дронами 9 сентября

Российские оккупанты в течение ночи запускали дроны из направлений Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Более 50 из них – Шахеды.

Воздушную атаку отражали авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 23 дронов в 10 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

