Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает залет российских дронов на территорию Польши во время массированной атаки на Украину свидетельством того, что чувство безнаказанности Владимира Путина только растет, поскольку он не наказан должным образом за предыдущие преступления.

Об этом дипломат написал в соцсети Х.

Атака на Польшу российских дронов: реакция Сибиги

— Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает ответную силу, тем более агрессивным он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует РФ еще больше — и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу, — отметил Сибига.

Поэтому, по его мнению, пришло время принять решение, которое позволит использовать ПВО соседних стран для перехвата БпЛА и ракет в воздушном пространстве Украины, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО.

— Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности. Это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас, — подчеркнул глава МИД.

Среди других мер Сибига назвал усиление санкций: только давление на Путина заставит его серьезно отнестись к мирным переговорам, только силой можно остановить российскую военную машину.

Ночью 10 сентября по меньшей мере восемь ударных дронов, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию Польши. Польские военные применили вооружение для сбивания воздушных целей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство.

