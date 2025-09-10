Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга вважає заліт російських дронів на територію Польщі під час масованої атаки на Україну свідченням того, що почуття безкарності Володимира Путіна лише зростає, оскільки він не покараний належним чином за попередні злочини.

Про це дипломат написав у соцмережі Х.

Атака на Польщу російських дронів: реакція Сибіги

– Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує РФ ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу, – зауважив Сибіга.

Тому, на його думку, настав час ухвалити рішення, яке дозволить використовувати ППО сусідніх країн для перехоплення БпЛА і ракет в повітряному просторі України, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО.

– Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас, – наголосив глава МЗС.

Серед інших заходів Сибіга назвав посилення санкцій: тільки тиск на Путіна змусить його серйозно поставиться до мирних переговорів, лише силою можна зупинити російську військову машину.

Вночі 10 вересня щонайменше вісім ударних дронів, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію Польщі. Польські військові застосували озброєння для збиття повітряних цілей.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вже поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та заходи, яких вжили щодо об’єктів, що порушили повітряний простір.

