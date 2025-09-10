Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України надати Польщі усі наявні дані щодо російської атаки 10 вересня та допомогти у створенні системи оповіщення й захисту від таких загроз.

Зеленський запропонував Польщі допомогу після атаки російських дронів

– Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на цей час відомо про 8 дронів. Усе більше фактів свідчать про невипадковість такого руху, такого напрямку удару, – наголосив глава держави.

За його словами, раніше були інциденти з російськими дронами, що перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів, проте цього разу значно більші масштаби та цілеспрямованість.

– Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару й допомогти розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. Відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку, – вважає Зеленський.

На його думку, важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття дронів РФ, саме тому Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту.

– Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка й сильна відповідь усіх партнерів, – резюмував президент.

