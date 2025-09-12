Віцепрем’єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розпочав офіційний візит до України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі в соцмережі X.

Польського міністра вже зустріли в Києві.

Візит Радослава Сікорського: що відомо

Польського дипломата зустріли на київському залізничному вокзалі, де його привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Разом із польським міністром до Києва прибула американська журналістка Енн Епплбаум.

— Ласкаво просимо до Києва, Радек! Я радий зустріти Сікорського та Енн Епплбаум на київському вокзалі цього ранку. На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми стоїмо разом. Ми проведемо змістовні переговори, щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву – написав Сибіга в соцмережі Х.

Візит відбувається на тлі загострення ситуації після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники перетнули повітряний кордон із Польщею.

Прем’єр Дональд Туск підтвердив, що польські військові зафіксували 19 вторгнень у повітряний простір країни, чотири дрони вдалося збити.

Фото: МЗС Польщі

