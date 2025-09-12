Військові допускають можливість вимкнення мобільної мережі або ж сповільнення інтернету під час повітряної тривоги.

Про це Суспільному повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

Вимкнення мобільного інтернету під час тривоги

В Україні розробили низку заходів для протидії застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації своїх дронів.

— Є сенс в таких заходах — у вимкненні мобільної мережі. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV, — повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

Проте все залежатиме від видів безпілотників, які використовує російська армія.

Відомо, що дронам без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані, а безпілотникам із камерою навпаки – потрібен високошвидкісний інтернет, тому цілком логічно застосовувати обмеження мобільного зв’язку.

Раніше український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій Флеш розповів, що російські Шахеди не керуються в польоті через Telegram і не посилають відео трансляції через українські мережі мобільного зв’язку, як про це писало видання The Economist.

За словами блогера, Шахеди не мають вбудованого штучного інтелекту і керуються сигналами супутникової навігації.

