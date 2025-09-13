Российские сухопутные войска захватили от 450 до 500 кв. км украинской территории в августе 2025 года.

Об этом сообщила разведка Великобритании в соцсети X.

Британская разведка о наступлении РФ

По данным британской разведки, темпы продвижения в августе свидетельствуют об умеренном снижении, ведь в июле 2025 года РФ захватила примерно 500-550 кв. км, а в июне – 550-600 кв. км.

В разведке отметили, что контратаки Вооруженных сил Украины в окрестностях Покровска, Купянска и Сум способствовали умеренному снижению темпов захвата российской стороной.

Российские сухопутные войска продолжают использовать модифицированную тактику, перейдя от массовых операций к атакам небольшими группами пехоты, поддерживаемыми артиллерией, планерными бомбами и беспилотниками.

Это способствовало снижению ежемесячных потерь России при сохранении высокого темпа операций.

— Несмотря на ежемесячное снижение зарегистрированных показателей потерь России с марта 2025 года, значительные потери продолжаются. Россия понесла примерно 300 тыс. потерь в 2025 году и ориентировочно 1,08 млн с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, — говорится в сообщении британской разведки.

Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на тактические изменения, россияне продолжают нести значительные потери при относительно незначительных территориальных завоеваниях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

