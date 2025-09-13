Російські сухопутні війська захопили від 450 до 500 кв. км української території в серпні 2025 року.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у соцмережі X.

Британська розвідка про наступ РФ

За даними британської розвідки, темпи просування в серпні свідчать про помірне зменшення, адже в липні 2025 року РФ захопила приблизно 500-550 кв. км, а в червні – 550-600 кв. км.

Зараз дивляться

У розвідці зазначили, що контратаки Збройних сил України в околицях Покровська, Куп’янська та Сум сприяли помірному зменшенню темпів захоплення російською стороною.

Російські сухопутні війська продовжують використовувати модифіковану тактику, перейшовши від масових операцій до атак невеликими групами піхоти, підтримуваними артилерією, планерними бомбами та безпілотниками.

Це сприяло зниженню щомісячних втрат Росії при збереженні високого темпу операцій.

— Попри щомісячне зниження зареєстрованих показників втрат Росії з березня 2025 року, значні втрати продовжуються. Росія зазнала приблизно 300 тис. втрат у 2025 році і орієнтовно 1,08 млн втрат з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Ці дані, свідчать про те, що попри тактичні зміни, росіяни продовжують зазнавати значних втрат при відносно незначних територіальних здобутках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.