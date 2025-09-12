12 вересня польський Сейм ухвалив закон, згідно з яким соціальну допомогу отримуватимуть лише ті біженці з України, які мають офіційну роботу. Виняток становитимуть люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РАР.

За закон проголосували 227 депутатів, 194 були проти, а сім утрималися.

Проєкт закону щодо перевірки права на виплати допомоги громадянам України у зв’язку з збройним конфліктом був розроблений після того, як наприкінці серпня президент Кароль Навроцький повідомив, що не підписав поправку до закону про соціальну допомогу українцям.

Своє рішення президент мотивував тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки ті українці, які працюють у Польщі.

800+ для іноземців

Тепер право на ці виплати матимуть ті, то працевлаштований у Польщі, діти навчаються у польських школах. А виняток передбачено для осіб з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов’язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, що означає, що в 2025 році це буде 2333 злотих (26 525 грн).

Держава щомісяця перевірятиме, чи іноземці, які мають право на соціальні виплати, працевлаштовані. Якщо в даному місяці іноземець не працював, виплату зупинять.

Держава також перевірятиме в реєстрі головного командира Прикордонної служби, чи даний іноземець не виїхав з Польщі.

Для кращої ідентифікації іноземців, які претендують на соцвиплати, та їхніх дітей буде введено обов’язкове отримання номера PESEL. При присвоєнні PESEL також буде перевірятися перебування дітей на території Польщі.

25 серпня повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, що стосується продовження соціальних виплат для біженців з України.

