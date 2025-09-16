Половину будівлі Кабінету міністрів могло б бути зруйновано, якби вибухнула ракета, якою російські війська атакували Київ у ніч на 7 вересня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Sky News.

Зеленський про удар по Кабміну

– І дякувати, що ця ракета, якою вони вдарили, не вибухнула. Бо якби вона вибухнула, думаю, що половину будівлі було б зруйновано, – сказав президент.

За його словами, внаслідок удару ракетою особливо постраждали кабінети Міністерства економіки, Міністерства фінансів, блок прем’єр-міністра, а також місце для проведення всіх дипломатичних зустрічей.

Президент переконаний, що росіяни хочуть продовжувати повномасштабну війну проти України.

Саме тому вони відклали майбутні зустрічі щодо рішень і припинення вогню, звернув увагу Зеленський.

На його думку, в будь-якому разі цей крок росіян зовсім не свідчить про наближення припинення вогню.

– Я не знаю, що в них у головах. Це складно зрозуміти, але ми повинні визнати: вони не хочуть миру. Це очевидно, – наголосив Зеленський.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що ракета Іскандер, якою РФ вдарила по будівлі Кабміну вночі 7 вересня, містила понад 30 іноземних компонентів.

