Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сказал, что крылатая ракета Искандер, которой РФ ночью 7 сентября нанесла удар по зданию Кабмина, содержала много иностранных компонентов.

Удар Искандером по Кабмину 7 сентября

— Горело топливо. Боевая часть не сработала, предварительно, в результате поражения ракеты. Все точные ответы будут, — пояснил он.

Власюк также отметил, что аналогичный недавно исследованный Искандер содержал более 30 иностранных деталей, в частности американского, британского и японского производства.

В целом речь идет о:

примерно 35 компонентах американского производства;

по одному – японского, британского и швейцарского;

5 – беларусского;

57 – российского.

— Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО Интеграл (Беларусь), АО Микрон, АО Производственная ассоциация Стрела, АО Ангстрем, АО Исследовательско-конструкторское бюро Экситон, Карачевский завод Электродеталь (РФ), — детализировал уполномоченный президента.

По его словам, по сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше – из России и Беларуси.

— Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования, — добавил Власюк.

Накануне издание Defense Express и посол ЕС Катарина Матернова сообщили, что во время массированной атаки по Киеву 7 сентября в здание Кабмина попал не Шахед, а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса Искандер. К счастью, ее боевая часть не взорвалась.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что враг впервые атаковал здание правительства – удар нанесен ракетой Искандер.

