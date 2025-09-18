Верховная Рада обратилась к президенту Украины относительно присвоения звания Героя Украины Андрею Парубию.

Парубию могут присвоить звание Героя Украины

Парламент обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно присвоения звания Героя Украины бывшему спикеру Верховной Рады и народному депутату Андрею Парубию.

За соответствующее решение проголосовали 230 народных избранников, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Убийство Андрея Парубия

В Львове в субботу, 30 августа, застрелили Андрея Парубия, народного депутата и председателя Верховной Рады в 2016–2019 годах.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве нардепа. Глава Нацполиции Иван Выгивский заявил, что убийство Парубия – не случайное преступление и в нем есть российский след.

1 сентября во Львове попрощались с Андреем Парубием. Политика похоронили на Лычаковском кладбище во вторник, 2 сентября.

