Верховна Рада звернулась до президента України щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію.

Парубію можуть присвоїти звання Героя України

Парламент звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України колишньому спікеру Верховної Ради та народному депутату Андрію Парубію.

За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Вбивство Андрія Парубія

У Львові в суботу, 30 серпня, застрелили Андрія Парубія, народного депутата та голову Верховної Ради у 2016-2019 роках.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві нардепа. Очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія – не випадковий злочин і в ньому є російський слід.

1 вересня у Львові попрощались із Андрієм Парубієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі у вівторок, 2 вересня.

