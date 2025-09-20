Вночі 20 вересня українські ударні дрони атакували низку російських нафтопереробних заводів, зокрема Саратовський та Новокуйбишевський.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на Саратовський НПЗ 20 вересня

Так, вночі підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу, що у місті Саратов.

Цей нафтопереробний завод забезпечує близько 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії (понад 7 млн тонн нафти щорічно).

Після атаки українських дронів на Саратовському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Остаточні результати ураження уточнюються.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що в результаті атаки БПЛА зафіксовано пошкодження житлового будинку в Саратові, є потерпілий.

Нагадаємо, що попередня атака на Саратовський нафтопереробний завод сталася вночі 16 вересня.

Удар по Новокуйбишевському НПЗ

Також вночі 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що у місті Новокуйбишевськ Самарської області.

Новокуйбишевський НПЗ забезпечує перероблення понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

За попередньою інформацією, в результаті ураження на території цього заводу зафіксована пожежа.

Удар по виробничій станції Самара

Також цієї ночі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження об’єкта магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Самара, що у населеному пункті Просвєт Самарської області.

ЛВДС Самара – виробнича станція, де змішують високо- та низькосірчану нафти і формують експортний сорт Urals. Ця марка нафти становить близько 50% від загального об’єму російського експорту. Результати ураження об’єкта уточнюються.

Генштаб наголошує, що усі три об’єкти є ланками у забезпеченні збройних сил РФ. Тож цілеспрямовані атаки на російські об’єкти знижують економічний потенціалу ворога та порушують ланцюги забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу. За його словами, наслідки ударів локалізовані.

Джерело : Генштаб ЗСУ

