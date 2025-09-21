У 4 класі не буде проводитися ЗНО, тільки ДПА для оцінки рівня знань, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

ЗНО у 4 класі проводити не будуть

Сергій Бабак повідомив, що після 4 класу в українських школах учні проходитимуть лише державну підсумкову атестацію (ДПА). ЗНО для цього етапу навчання не передбачається.

– Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи (4 клас), після базової (9 клас) і після старшої (11/12 клас). Це звичайна практика у світі – перевірити, чого досягли діти на певному етапі навчання, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах, – написав він у Telegram.

Бабак нагадав, що в Україні ДПА проводилася завжди: у 4-му класі це були контрольні роботи, у 9-му та 11-му класах – підсумкові іспити.

За його словами, підсумкові іспити важливі не лише для держави, яка отримує реальну картину якості освіти, а й для вчителів та батьків. Вони допомагають вчасно виявити прогалини у навчанні та коригувати програми.

Зі свого боку голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на важливості, щоб питання комунікував не тільки профільний Комітет.

– Міносвіти має забезпечити спільне розуміння призначення ДПА у закладів освіти, вчительської спільноти, школярів та їх батьків. Бо поки ідея повернення таких “зрізів знань”, м’яко кажучи, викликає тривогу і у дітей, які не бачили навчання без тривог та укриттів, недоспаних після обстрілів ночей, і в їхніх батьків, – додав він.

За його словами, якість освіти – важлива, оскільки без цього у країни не буде успішного майбутнього. Гетманцев додав, що будь-які зміни (нововведення чи повернення старих норм) мають враховувати обставини, в яких зараз живуть українські діти.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що з 2027 року учні четвертих класів складатимуть ДПА у форматі ЗНО.

