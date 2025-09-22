21 сентября дроны Главного управления разведки Минобороны Украины на территории оккупированного Крыма поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Удар по самолетам-амфибиям Бе-12 Чайка

Удары нанесли дроны спецподразделения ГУР Примары. Это первое поражение самолетов-амфибий Бе-12 за время войны.

Самолеты-амфибии Бе-12 Чайка оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками.

Вместе с самолетами Бе-12 во время налета дроны Примары также атаковали многоцелевой вертолет российских оккупантов Ми-8.

Напомним, что вечером 21 сентября в районе санатория Форос в Крыму также прогремели мощные взрывы. По данным местных оккупационных властей, в результате взрывов есть погибшие и не менее 15 раненых. Санаторий Форос связывают с ФСБ России.

Спецоперации ГУР

В ГУР раскрыли детали уникальной операции в глубоком тылу оккупантов — в январе 2024 года удалось уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Тогда группе наших разведчиков под руководством полковника ГУР Олега Бабия пришлось пройти пешком более 600 км по российской территории.

Во время отхода командир погиб.

21 сентября 2025 года дроны подразделения Призраки атаковали дорогую радиолокационную станцию 55Ж6У Небо-У.

Фото: ГУР МО

Источник : ГУР

