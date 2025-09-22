В приложении Дія запустили базовую социальную помощь: как оформить выплаты
В приложении Дія запустили новый сервис — Базовая социальная помощь. Это ежемесячная выплата, которая объединяет несколько видов государственной поддержки семей с низким доходом.
Базовая социальная помощь в приложении Дія: что известно
Вместо пяти разных заявлений и походов в госучреждения теперь достаточно сделать несколько кликов в Дії. Воспользоваться услугой могут украинцы, которые получают следующие соцвыплаты от государства:
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплаты на детей одиноким матерям;
- временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.
Размер выплаты рассчитывается автоматически для каждой семьи в зависимости от ее состава и дохода. Сумма привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодня это 4 500 грн.
Как получить базовую социальную помощь в Дії
- Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.
- Перейдите в раздел Сервисы — Помощь от государства — Базовая социальная помощь — Получить помощь.
- Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.
- Если все устраивает, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Картку.
- Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи — они объединятся в одну выплату.
- Подпишите заявление Дія.Підписом и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.
- Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.
- После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.
Напомним, что проект по внедрению новой формы социальной помощи для семей с низким уровнем дохода стартовал с 1 июля 2025 года. Инициатива реализуется Пенсионным фондом при поддержке правительства, она рассчитана на два года.
Фото: Дія