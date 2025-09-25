Президент США Дональд Трамп надав Україні пряму підтримку у завданні ударів у відповідь по російських цілях, включно з енергетичною інфраструктурою та збройними заводами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios.

Зеленський про удари по Росії

Під час зустрічі лідерів США та України на полях Генасамблеї ООН Трамп підтримав принцип відповіді “око за око” на російські атаки.

— Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти по їхній енергетиці, – пояснив Зеленський.

Американський президент також погодився на удари по заводах із виробництва дронів або ракетних об’єктах, хоча ці цілі добре захищені.

Нова зброя для України

Крім того, Зеленський розповів, що звернувся до Трампа з конкретним проханням про нову систему озброєння, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Деталі президент не розкрив, зазначивши, що назве систему приватно.

— Це нам потрібно, але це не означає, що ми це використаємо. Якщо це в нас буде, то це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і поговорив, – пояснив український президент.

Зеленський також наголосив, що Україна не бомбитиме цивільних, бо “ми не терористи”.

Однак він натякнув, що центри російської влади, зокрема Кремль, можуть стати цілями.

— Вони повинні знати, де розташовуються бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не припинять війну, їм це знадобиться в будь-якому разі, – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна вже має дрони, здатні завдавати ударів у глибині Росії, але прагне отримати додаткову систему озброєння для прискорення завершення війни.

За його словами, якщо Україна отримає додаткове далекобійне озброєння від США, то використає його.

Заява президента прозвучала на тлі систематичних ударів ЗСУ по військових та енергетичних об’єктах РФ, зокрема нещодавних атак на нафтопровідні станції та знищення літаків у Криму.

Зокрема, днями спецпризначенці підрозділу Примари збили два російських транспортних літаки Ан-26, та вразили дві радіолокаційні станції (РЛС надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 Мис М1).

