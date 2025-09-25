У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як спецпризначенці підрозділу Примари знищили два літаки та уразили дві РЛС під час рейду у Криму.

Про це зранку 25 вересня повідомили на сторінці розвідки у Telegram.

Відео знищення Ан-26 та РЛС у Криму

Два російських транспортних літаки Ан-26 збито, а дві радіолокаційні станції (РЛС надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 Мис М1) уражено під час рейду на півострів спецпризначенців української воєнної розвідки.

Слід зауважити, що збиті літаки та радіолокаційні станції Генеральний штаб ЗСУ додав до переліку втрат ворога ще напередодні.

Які саме літаки та РЛС вдалося знищити, у ГУР уточнили вже зранку 25 вересня.

Крім того, там показали відео, як ворожі цілі ліквідовували одну за одною.

Нагадаємо, що 25 вересня українські захисники також збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.

Цей Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

