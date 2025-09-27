Україна планує відправити до низки країн консультативну групу з протидії російським безпілотникам.

Крім того, деякі представники відповідних країн будуть навчатися в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Україна направляє консультантів до інших країн: що відомо

— Передусім ми вже проводимо консультації з кількома країнами. Поки що не буду казати, з якими, хоча деякі речі були публічні, ми давали сигнали деяким країнам. Консультативну групу в деякі країни ми відправимо – наших людей щодо того, як протидіяти таким крокам, – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що деякі країни-представники будуть в Україні навчатися досвіду протидії дроновим атакам.

— Ми просто домовились, поки що без конкретики щодо цих країн, – додав він.

За його словаим, Україна має унікальний досвід протидії масовим дроновим атакам, зокрема російським Шахедам та іншим безпілотникам.

Цей досвід може бути корисним для інших країн, які стикаються зі схожими загрозами.

Заява Зеленського прозвучала на тлі хвилі дронових інцидентів у Балтійському регіоні.

Зокрема, аеропорт Вільнюса двічі зупиняв роботу через підозрілі безпілотники, у Данії дрони атакували головну військову авіабазу Каруп, а у Фінляндії безпілотник пролетів над гідроелектростанцією в Рованіемі.

Раніше російські дрони порушували повітряний простір Польщі, змусивши країну вперше з часів Другої світової застосувати зброю.

У Швеції також зафіксували підозрілі дрони біля військово-морської бази Карлскруна.

Данська влада назвала ці інциденти гібридними атаками та найсерйознішою загрозою критичній інфраструктурі.

