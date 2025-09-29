Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши вооруженные силы показывают хорошие результаты в нанесении дальнобойных ударов по российским целям. Поэтому Украина будет только наращивать производство.

Об этом Зеленский рассказал после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Украинская дальнобойность

По словам президента, на территории России уже хорошо ощущаются результаты украинских дальнобойных ударов.

– Готовим технологическую ставку, которая в значительной степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно – производству наших дронов различных типов и ракет, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что вчера общался с производителями украинского дальнобойного оружия, и в итоге – будут конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным.

Также главнокомандующий Александр Сырский сообщил Зеленскому о ситуации на фронте, в частности в районах Покровска и Доброполья в Донецкой области. Там продолжается наше контрнаступление.

– По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них – безвозвратные потери. Освобождено более 174 кв. км и зачищено еще более 194 кв. км в пределах операции, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также внимание приковано к ситуации в Купянске Харьковской области. Накануне в Генштабе подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию, город находится под контролем Сил обороны. На севере Купянска проводятся поисково-ударные действия против российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Белый дом ведет переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог рассказал, что Трамп разрешил Украине наносить удары американскими дронами и ракетами большой дальности по военным целям на территории России.

