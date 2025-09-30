В течение ночи 30 сентября российские беспилотники фиксировались в разных регионах Украины, однако по состоянию на утро – без серьезных последствий.

Президент США Дональд Трамп предложил план завершения войны в Секторе Газа, а глава МИД Андрей Сибига ответил на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительн независимости Украины.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 30 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Трамп обнародовал мирный план для Сектора Газа

Вечером 29 сентября Белый дом обнародовал план президента США Дональда Трампа по прекращению огня и дальнейшим шагам в Секторе Газа, который должен положить конец затяжному конфликту между Израилем и ХАМАС.

План состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, что Трамп возглавит международный Совет мира, который будет управлять и восстанавливать Газу после окончания войны.

Его условия, по словам американского лидера, уже приняли Израиль и другие союзники, теперь еще ХАМАС должен дать согласие на его реализацию, иначе США поддержат дальнейшее наступление израильской армии в Газе.

Совместные учения Дании и Украины по противодействию дронам

В Дании начались совместные учения Крылья обороны, в которых принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши военные прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров после появления неизвестных дронов в воздушном пространстве страны.

Участники учений в течение недели будут отрабатывать практические задачи, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и совершенствуя способности противодействия воздушным угрозам, что является важным шагом в укреплении взаимосовместимости вооруженных сил Украины и Дании.

Орбан признал вторжение венгерских дронов в Украину и ответ МИД

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что их дроны могли нарушить воздушное пространство Украины, позволив себе сомнительные высказывания о том, что Украина якобы не является независимым и суверенным государством.

На заявления венгерского премьера отреагировал глава МИД Андрей Сибига. По его словам, Орбан продолжает оставаться под влиянием российской пропаганды.

Украинский дипломат также обратил внимание на зависимость Будапешта от энергоресурсов Кремля.

– Мы с нетерпением ждем его мнения о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, на чем неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры, – добавил Сибига.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

