Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно підтвердило критичну ситуацію на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції, повідомляють в Міненерго.

МАГАТЕ підтвердило критичність ситуації на ЗАЕС

Через дії окупантів станція вже тривалий час залишається без основного джерела енергопостачання.

За даними агентства, наразі ЗАЕС функціонує виключно на резервних дизель-генераторах. Поточних запасів пального для них вистачить лише на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі попередив, що така ситуація є нестабільною і надзвичайно небезпечною з погляду ядерної безпеки

За його словами, у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Міністерство енергетики України у координації з МЗС продовжує інформувати міжнародні організації про критичні наслідки російських дій.

Відомство закликає світову спільноту посилити тиск на росію, щоб уникнути ядерної катастрофи та якнайшвидше повернути станцію під контроль України.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС є критичною.

Він повідомив, що через російські обстріли станція відключена від живлення та електромережі, а ЗАЕС забезпечується електрикою від дизель-генераторів.

Він наголосив, що українська сторона має інформацію, що один із генераторів вийшов із ладу.

