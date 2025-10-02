Завершены поисковые работы после ливня в Одессе: сколько жертв и спасенных
Спасатели завершили поисковые работы после ливня в Одессе.
О ситуации в Одессе на сегодня, 2 октября, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ливень в Одессе: что известно о последствиях
По словам Игоря Клименко, спасатели официально завершили поисковые операции после масштабного ливня в Одессе ночью 30 сентября.
— Главное, что убедились: жертв стихии больше нет. Погибших — 10. Более 380 человек спасены. Все заявки от населения обработаны, — сообщил Клименко.
В городе до сих пор продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий стихии.
На более чем 60 объектах уже полностью откачали воду и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления.
Еще на около 30 объектах работы продолжаются.
Больше всего воды скопилось в подземных паркингах.
Их откачка является наиболее сложной — в работе задействовано почти 130 мотопомп, а также дополнительные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тыс. кубометров воды.
Из 42 затопленных укрытий в 40 вода уже откачана, и они готовы к использованию.
На двух объектах работы еще продолжаются.
— Профессиональная подготовка, наличие необходимой техники и опытность личного состава стали залогом такого эффективного результата. Большие площади очищены за непродолжительное время — это красноречивый показатель работы ГСЧС, — подчеркнул министр.
Параллельно спасатели работают и в Киевской области. В Славутиче более 50 сотрудников ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия непогоды.
Развернуто пять мобильных пунктов несокрушимости, оснащенных системами связи и устройствами для подзарядки гаджетов.
Подготовлены генераторы для обеспечения работы больницы и социальных учреждений.
Напомним, что ливень в Одессе ночью 30 сентября привел к масштабным подтоплениям улиц, подвалов, жилых домов, магазинов и объектов инфраструктуры.
Наиболее трагическим случаем стала гибель семьи в переулке Сергея Эйзенштейна — там нашли тела двух мужчин, двух женщин и 8-летней девочки.
Сегодня, 2 октября, в Одессе объявили День траура по погибшим в результате наводнения.