Рятувальники завершили пошукові роботи після зливи в Одесі.

Про ситуацію в Одесі на сьогодні, 2 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Злива в Одесі: що відомо про наслідки

За словами Ігоря Клименка, рятувальники офіційно завершили пошукові операції після масштабної зливи в Одесі вночі проти 30 вересня.

— Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих — 10. Понад 380 людей врятовано. Всі заявки від населення опрацьовані, — повідомив Клименко.

У місті досі тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків стихії.

На понад 60 об’єктах уже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення.

Ще на близько 30 об’єктах роботи тривають.

Найбільше води накопичилося у підземних паркінгах.

Їх відкачування є найбільш складним — у роботі залучено майже 130 мотопомп, а також додаткові сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тис. кубометрів води.

З 42 затоплених укриттів у 40 воду вже відкачано, і вони готові до використання.

На двох об’єктах роботи ще тривають.

— Фахова підготовка, наявність необхідної техніки та досвідченість особового складу стали запорукою такого ефективного результату. Великі площі очищені за нетривалий час — це красномовний показник роботи ДСНС, — наголосив міністр.

Паралельно рятувальники працюють і в Київській області. У Славутичі понад 50 працівників ДСНС протягом ночі ліквідовували наслідки негоди.

Розгорнуто п’ять мобільних пунктів незламності, оснащених системами зв’язку та пристроями для підзарядки ґаджетів.

Підготовлені генератори для забезпечення роботи лікарні та соціальних закладів.

Нагадаємо, що злива в Одесі вночі проти 30 вересня спричинила масштабні підтоплення вулиць, підвалів, житлових будинків, магазинів та об’єктів інфраструктури.

Найбільш трагічним випадком стала загибель родини у провулку Сергія Ейзенштейна — там знайшли тіла двох чоловіків, двох жінок та 8-річної дівчинки.

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок потопу.

